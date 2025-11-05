Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен

Кубок России

Новости
Оренбург
1 - 3 1 3
КраснодарЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен
Зенит
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
1 - 0 1 0
ВильярреалЗавершен
Карабах
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Бенфика
0 - 0 0 0
Байер2 тайм
Интер
1 - 0 1 0
Кайрат2 тайм
Марсель
0 - 0 0 0
Аталанта2 тайм
Ньюкасл
2 - 0 2 0
Атлетик2 тайм
Аякс
0 - 0 0 0
Галатасарай2 тайм
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Боруссия Д2 тайм
Брюгге
2 - 1 2 1
Барселона2 тайм

Полузащитник ЦСКА высказался о дебютном вызове в сборную Армении

Полузащитник ЦСКА Артём Бандикян рассказал об эмоциях после попадания в окончательный состав сборной Армении на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года.
Фото: ПФК ЦСКА
"Выступать за национальную команду Армении - честь и гордость для меня. Был очень рад этому вызову, очень ждал. Поэтому эмоции на высочайшем уровне. У меня был разговор с главным тренером сборной Армении. Он сказал, что вызывает меня для того, чтобы я влился в коллектив, подружился с ребятами", - сказал Бандикян в интервью "Чемпионату".

Артём Бандикян в текущем сезоне принял участие в 12 играх в составе ЦСКА и отметился двумя голевыми передачами.

В текущем сезоне ЦСКА находится на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 30 очков.

Сегодня, 5 октября "армейцы" на выезде проиграли в первой встрече Пути РПЛ Кубка России махачкалинскому "Динамо" (0:1).

Отметим, что сборная Армении 13 сентября сыграет на своём поле против Венгрии, а 16 ноября в заключительной встрече отбора к чемпионату мира 2026 года встретится на выезде со сборной Португалии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится