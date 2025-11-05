"Выступать за национальную команду Армении - честь и гордость для меня. Был очень рад этому вызову, очень ждал. Поэтому эмоции на высочайшем уровне. У меня был разговор с главным тренером сборной Армении. Он сказал, что вызывает меня для того, чтобы я влился в коллектив, подружился с ребятами", - сказал Бандикян в интервью "Чемпионату".
Артём Бандикян в текущем сезоне принял участие в 12 играх в составе ЦСКА и отметился двумя голевыми передачами.
В текущем сезоне ЦСКА находится на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 30 очков.
Сегодня, 5 октября "армейцы" на выезде проиграли в первой встрече Пути РПЛ Кубка России махачкалинскому "Динамо" (0:1).
Отметим, что сборная Армении 13 сентября сыграет на своём поле против Венгрии, а 16 ноября в заключительной встрече отбора к чемпионату мира 2026 года встретится на выезде со сборной Португалии.
Полузащитник ЦСКА высказался о дебютном вызове в сборную Армении
Полузащитник ЦСКА Артём Бандикян рассказал об эмоциях после попадания в окончательный состав сборной Армении на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года.
Фото: ПФК ЦСКА