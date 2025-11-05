Матчи Скрыть

Форвард "Динамо" - о победе над "Зенитом": сделали всё, что от нас требуется

Нападающий "Динамо" Иван Сергеев прокомментировал победу бело-голубых над "Зенитом" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
"Сделали всё, что от нас требуется. Хорошо сыграли в обороне, забили три мяча. Всё впереди, нужно забыть этот матч, впереди нас ждёт ответная встреча. Такой гол у меня не первый. Ребята молодцы. После пропущенного мяча у нас ещё было время, смогли забить два мяча", - сказал Сергеев в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 5 ноября "Зенит" на своём поле проиграл московскому "Динамо" со счётом 1:3. Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Иван Сергеев, Ульви Бабаев и Константин Тюкавин. У сине-бело-голубых отличился Педро. Ответная игра пройдёт в Москве 27 ноября.

Следующие игры команды проведут в рамках 15-го тура РПЛ. "Зенит" на выезде сыграет против "Крыльев Советов". Матч состоится в воскресенье, 9 ноября. Московское "Динамо" в субботу, 8 ноября примет на своём домашнем стадионе "ВТБ Арена" тольяттинский "Акрон".

