Гендиректор "Динамо": травмы повлияют на трансферные решения

Главный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал, как травмы футболистов повлияют на трансферы клуба.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Конечно, у нас выбывают игроки по повреждениям. Сегодня был заменён Маухуб, потом Осипенко. Посмотрим. Есть травмы. В том числе из-за этого ротация. Конечно, это повлияет на наши решения по трансферам", - сказал Пивоваров в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 5 октября московское "Динамо" обыграло на выезде "Зенит" со счётом 3:1 в рамках первого четвертьфинального матча Пути РПЛ Кубка России. Ответная встреча пройдёт 27 ноября в Москве.

Отметим, что по ходу встречи игроки бело-голубых Максим Осипенко и Эль-Мехди Маухуб получил травмы. Также ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник команды Данил Глебов не сыграет остаток года из-за повреждения.

Следующую игру подопечные Валерия Карпина проведут на своём поле против тольяттинского "Акрона". Встреча пройдёт в субботу, 8 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

