Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен

Кубок России

Новости
Оренбург
1 - 3 1 3
КраснодарЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен
Зенит
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
1 - 0 1 0
ВильярреалЗавершен
Карабах
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Интер
1 - 0 1 0
Кайрат2 тайм
Бенфика
0 - 0 0 0
Байер2 тайм
Марсель
0 - 0 0 0
Аталанта2 тайм
Ньюкасл
2 - 0 2 0
Атлетик2 тайм
Аякс
0 - 0 0 0
Галатасарай2 тайм
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Боруссия Д2 тайм
Брюгге
2 - 1 2 1
Барселона2 тайм

Карпин - об ответной игре с "Зенитом": расслабона никакого точно не будет

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин рассказал, как мотивировать игроков в ответной кубковой игре против "Зенита".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Вы издеваетесь? Играя с "Зенитом", вы думаете, что кто-то может расслабиться? Неважно, какой счёт. Он не 8:0 и не 10:0. "Зениту" по силам отыграть два мяча в матче с любой командой. Поэтому расслабона точно никакого не будет", - сказал Карпин в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 5 ноября московское "Динамо" в гостях выиграло у "Зенита" со счётом 3:1. Голами в составе бело-голубых отметились Иван Сергеев, Ульви Бабаев и Константин Тюкавин. Единственный мяч в составе петербуржцев забил Педро. Ответная игра между командами пройдёт 27 ноября.

Отметим, что ранее команды уже встречались в текущем сезоне в розыгрыше Российской Премьер-Лиге. Игра проходила также в Санкт-Петербурге, но тогда хозяева выиграли матч со счётом 2:1.

Следующую игру московское "Динамо" проведёт на своём поле против "Акрона" в рамках 15-го тура РПЛ. Игра состоится в субботу, 8 ноября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится