Карпин - об ответной игре с "Зенитом": расслабона никакого точно не будет

"Вы издеваетесь? Играя с "Зенитом", вы думаете, что кто-то может расслабиться? Неважно, какой счёт. Он не 8:0 и не 10:0. "Зениту" по силам отыграть два мяча в матче с любой командой. Поэтому расслабона точно никакого не будет", - сказал Карпин в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 5 ноября московское "Динамо" в гостях выиграло у "Зенита" со счётом 3:1. Голами в составе бело-голубых отметились Иван Сергеев, Ульви Бабаев и Константин Тюкавин. Единственный мяч в составе петербуржцев забил Педро. Ответная игра между командами пройдёт 27 ноября.
Отметим, что ранее команды уже встречались в текущем сезоне в розыгрыше Российской Премьер-Лиге. Игра проходила также в Санкт-Петербурге, но тогда хозяева выиграли матч со счётом 2:1.
Следующую игру московское "Динамо" проведёт на своём поле против "Акрона" в рамках 15-го тура РПЛ. Игра состоится в субботу, 8 ноября.