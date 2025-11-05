Матчи Скрыть

Семак - о судействе с "Динамо": наверное, мстят за что-то

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал судейство в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
"Оказывается, можно хватать за футболки и держать, а уже судья решает - или VAR, не знаю, кто именно решает - где задержка, а где нет. Любой контакт - решение принимают судьи, и многие из них абсолютно непонятные. Поэтому ничего не меняется: чем больше говоришь о судействе, тем хуже судят. Наверное, мстят за что-то, не знаю", - сказал Семак в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 5 ноября "Зенит" принимал на своём поле московское "Динамо". Игра закончилась со счётом 1:3 в пользу гостей. Ответный матч пройдёт в Москве 27 ноября.

Главный тренер петербуржцев недоволен неназначенным пенальти в первом тайме, когда защитник "Динамо" Николас Маричаль потянул за футболку полузащитника "Зенита" Жерсона.

Следующую игру сине-бело-голубые проведут на выезде в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги против "Крыльев Советов". Встреча пройдёт в воскресенье, 9 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

