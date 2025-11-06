Главный тренер "Динамо" рассказал о травмах Маухуба и Осипенко в матче с "Зенитом"

"У Маухуба травма плеча — непонятно, на сколько он выбыл. У Осипенко сотрясение из?за стыка. Через два дня игра с "Акроном" в РПЛ, это прилично напрягает. И так у нас не все хорошо с обоймой, а сейчас еще, возможно, выпадут [игроки]", — приводит слова Карпина "Матч ТВ".
Встреча "Зенита" с "Динамо" состоялась в среду, 5 ноября. Первый четвертьфинальный матч Кубка России завершился победой команды Валерия Карпина со счетом 3:1. Маухуб принял участие с первых минут матча, однако был заменен на 34-й минуте. Осипенко также вышел на игру в стартовом составе, но покинул поле после первого тайма.
В следующий раз "Динамо" встретится с "Зенитом" в ответном матче Кубка России в Москве 27 ноября.