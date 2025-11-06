Аршавин ответил, почему считает Воробьева игроком месяца РПЛ

"Сумасшедший гол в ворота ЦСКА. То, как играл "Локомотив", во многом зависело от Воробьева", — приводит слова Аршавина пресс-служба РПЛ.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Воробьев был признан лучшим игроком октября в матчах Российской Премьер-Лиги. Конкуренцию на это звание форварду "Локомотива" также составили Иван Сергеев из "Динамо", вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев, Максим Бориско из "Балтики", а также полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков.
В прошлом месяце Воробьев отдал результативную передачу, а также забил гол "Динамо" в 11-м туре чемпионата России. Кроме того, нападающий забил мяч в ворота ЦСКА ударом от углового флага в 14-м туре Российской Премьер-Лиги.
