Аршавин ответил, почему считает Воробьева игроком месяца РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему выбрал нападающего "Локомотива" Дмитрия Воробьева игроком месяца РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"Сумасшедший гол в ворота ЦСКА. То, как играл "Локомотив", во многом зависело от Воробьева", — приводит слова Аршавина пресс-служба РПЛ.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Воробьев был признан лучшим игроком октября в матчах Российской Премьер-Лиги. Конкуренцию на это звание форварду "Локомотива" также составили Иван Сергеев из "Динамо", вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев, Максим Бориско из "Балтики", а также полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков.

В прошлом месяце Воробьев отдал результативную передачу, а также забил гол "Динамо" в 11-м туре чемпионата России. Кроме того, нападающий забил мяч в ворота ЦСКА ударом от углового флага в 14-м туре Российской Премьер-Лиги.

