Карпин обратился к болельщикам "Динамо" после победы над "Зенитом"

"Всех болельщиков "Динамо" хотел бы поздравить с победой. 10%, наверное, даже не 50%, мы что-то сделали. Конечно, хотелось бы, чтобы в тяжелый момент болельщики бы тоже поддержали команду в игре с "Акроном", — сказал Карпин на видео в соцсети.
"Динамо" обыграл "Зенит" со счетом 3:1 в первом матче четвертьфинала Кубка России. В составе бело-голубых голами отметились Иван Сергеев, Ульви Бабаев и Константин Тюкавин. Ответная встреча между командами состоится в Москве 27 ноября.
В субботу, 8 ноября "Динамо" примет "Акрон" в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра начнется в 14:00 по московскому времени.