В "Динамо" ответили, сколько времени надо команде, чтобы стать чемпионом России

"Думаю, в ближайший год. Мы верим в тренера, и если те надежды, которые мы на него возлагаем, будут воплощены в жизнь, то через сезон команда будет на достойных местах. В 2027 году команда будет бороться за чемпионство", — приводит слова Гулевского "Матч ТВ".
В последний раз бело-голубые завоевывали титул в 1995 году. Тогда московская команда в серии пенальти обыграла "Ротор" и стала обладателем Кубка России.
В июне 2025 года "Динамо" возглавил Валерий Карпин, который также является главным тренером сборной России. Специалист подписал контракт с клубом на три сезона. Под его руководством бело-голубые набрали 17 очков в 14-ти турах чемпионата России и на данный момент занимают восьмое место в турнирной таблице. В среду, 5 ноября "Динамо" со счетом 3:1 обыграло "Зенит" в первом четвертьфинальном матче Кубка России.
Председатель общества и член совета директоров "Динамо" Анатолий Гулевский ответил, сколько времени понадобится команде, чтобы вернуть чемпионство.
Фото: ФК "Динамо"