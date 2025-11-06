Григорян объяснил, за счет чего "Динамо" обыграло "Зенит"

"Большая группа зенитовских игроков, не имеющих постоянной игровой практики, уступала динамовцам, хотя у "Динамо" тоже была большая ротация. Прежде всего зенитовцы проигрывали оппонентам в интенсивности футбола. "Динамо" владело инициативой", — приводит слова Григоряна "Матч ТВ".
"Зенит" на домашнем поле уступил "Динамо" в среду, 5 ноября. Первая четвертьфинальная встреча Кубка России завершилась со счетом 3:1. В составе гостей голами отметились Иван Сергеев, который открыл счет, Ульви Бабаев и Константин Тюкавин. От хозяев поля единственный мяч забил Педро.
В следующий раз команды сыграют 27 ноября в ответном матче 1/4 финала Кубка России в Москве.