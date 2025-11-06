Гендиректор ЦСКА – о лимите на легионеров: сложно только ограничительными мерами добиться результата

"Мы все хотим, чтобы те легионеры, которые приезжают в Россию, были как минимум на голову сильнее своих российских конкурентов. По поводу качественного критерия с министром согласен. Другой вопрос, что достаточно сложно только ограничительными мерами добиться результата. Где гарантия, что не важно, каким будет лимит, эти футболисты будут соответствовать нашим ожиданиям по уровню и качеству?" — приводит слова Бабаева "Спорт-Экспресс".
Напомним, ранее стало известно, что министр спорта России Михаил Дегтярев планирует ужесточить лимит на легионеров в Российской Премьер-Лиге к 2028 году. Согласно нововведениям, команды смогут заявлять до 10-ти иностранных игроков на сезон, при этом выпускать на поле только 5 из них. По действующим правилам в заявке клуба может находиться максимум 13 иностранцев, из которых одновременно принимать участие в матче могут 8. Изменения хотят вводить постепенно.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев овысказался о лимите на легионеров в РПЛ.
