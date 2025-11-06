Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
19:30
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Црвена Звезда
20:45
ЛилльНе начат
Мидтьюлланд
20:45
СелтикНе начат
Штурм
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Динамо Загреб
20:45
СельтаНе начат
Ницца
20:45
ФрайбургНе начат
Утрехт
20:45
ПортуНе начат
Ред Булл Зальцбург
20:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Мальмё
20:45
ПанатинаикосНе начат
Базель
20:45
ФКСБНе начат
ПАОК
23:00
Янг БойзНе начат
Ференцварош
23:00
ЛудогорецНе начат
Брага
23:00
ГенкНе начат
Рейнджерс
23:00
РомаНе начат
Штутгарт
23:00
ФейеноордНе начат
Астон Вилла
23:00
Маккаби Тель-АвивНе начат
Виктория П
23:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
23:00
ЛионНе начат
Болонья
23:00
БраннНе начат

Лига конференций УЕФА

АЕК Афины
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
Хамрун СпартансНе начат
КуПС
20:45
СлованНе начат
Спарта
20:45
РакувНе начат
Целе
20:45
ЛегияНе начат
Ноа
20:45
СигмаНе начат
Шахтер
20:45
БрейдабликНе начат
АЕК Ларнака
20:45
АбердинНе начат
Майнц
20:45
ФиорентинаНе начат
Линкольн
23:00
РиекаНе начат
Лозанна
23:00
ОмонияНе начат
Шкендия
23:00
ЯгеллонияНе начат
Райо Вальекано
23:00
ЛехНе начат
Шелбурн
23:00
ДритаНе начат
Хеккен
23:00
СтрасбургНе начат
Рапид
23:00
Университатя КрайоваНе начат
Динамо Киев
23:00
ЗриньскиНе начат
Кристал Пэлас
23:00
АЗ АлкмарНе начат

Гендиректор ЦСКА – о лимите на легионеров: сложно только ограничительными мерами добиться результата

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев овысказался о лимите на легионеров в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы все хотим, чтобы те легионеры, которые приезжают в Россию, были как минимум на голову сильнее своих российских конкурентов. По поводу качественного критерия с министром согласен. Другой вопрос, что достаточно сложно только ограничительными мерами добиться результата. Где гарантия, что не важно, каким будет лимит, эти футболисты будут соответствовать нашим ожиданиям по уровню и качеству?" — приводит слова Бабаева "Спорт-Экспресс".

Напомним, ранее стало известно, что министр спорта России Михаил Дегтярев планирует ужесточить лимит на легионеров в Российской Премьер-Лиге к 2028 году. Согласно нововведениям, команды смогут заявлять до 10-ти иностранных игроков на сезон, при этом выпускать на поле только 5 из них. По действующим правилам в заявке клуба может находиться максимум 13 иностранцев, из которых одновременно принимать участие в матче могут 8. Изменения хотят вводить постепенно.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится