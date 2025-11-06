"Нет, меня это не беспокоит. Очень надеюсь на игроков, которые вызываются — Луиса Энрике и Дугласа. Я отлично справляюсь с работой в клубе. Носить футболку главной сборной Бразилии — это мечта. Даст бог, если мне выпадет шанс, я им очень хорошо воспользуюсь", — приводит слова Педро "Спорт-Экспресс".
Бразильский нападающий пополнил состав "Зенита" в январе 2024 года. Ранее он вызывался в молодежную сборную Бразилии, вместе с которой дважды становился победителем чемпионата Южной Америки до 20 лет.
В текущем сезоне Педро принял участие в 19 встречах за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых записал на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи. В среду, 5 ноября "Зенит" уступил "Динамо" в первом матче 1/4 финала Кубка России со счетом 1:3. 19-летний бразилец забил единственный гол в составе санкт-петербуржцев.
Педро назвал своей мечтой вызов в сборную Бразилии
19-летний нападающий "Зенита" Педро ответил, переживает ли из-за того, что не получает вызов в главную сборную Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"