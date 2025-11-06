Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
19:30
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Црвена Звезда
20:45
ЛилльНе начат
Мидтьюлланд
20:45
СелтикНе начат
Штурм
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Динамо Загреб
20:45
СельтаНе начат
Ницца
20:45
ФрайбургНе начат
Утрехт
20:45
ПортуНе начат
Ред Булл Зальцбург
20:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Мальмё
20:45
ПанатинаикосНе начат
Базель
20:45
ФКСБНе начат
ПАОК
23:00
Янг БойзНе начат
Ференцварош
23:00
ЛудогорецНе начат
Брага
23:00
ГенкНе начат
Рейнджерс
23:00
РомаНе начат
Штутгарт
23:00
ФейеноордНе начат
Астон Вилла
23:00
Маккаби Тель-АвивНе начат
Виктория П
23:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
23:00
ЛионНе начат
Болонья
23:00
БраннНе начат

Лига конференций УЕФА

АЕК Афины
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
Хамрун СпартансНе начат
КуПС
20:45
СлованНе начат
Спарта
20:45
РакувНе начат
Целе
20:45
ЛегияНе начат
Ноа
20:45
СигмаНе начат
Шахтер
20:45
БрейдабликНе начат
АЕК Ларнака
20:45
АбердинНе начат
Майнц
20:45
ФиорентинаНе начат
Линкольн
23:00
РиекаНе начат
Лозанна
23:00
ОмонияНе начат
Шкендия
23:00
ЯгеллонияНе начат
Райо Вальекано
23:00
ЛехНе начат
Шелбурн
23:00
ДритаНе начат
Хеккен
23:00
СтрасбургНе начат
Рапид
23:00
Университатя КрайоваНе начат
Динамо Киев
23:00
ЗриньскиНе начат
Кристал Пэлас
23:00
АЗ АлкмарНе начат

Педро назвал своей мечтой вызов в сборную Бразилии

19-летний нападающий "Зенита" Педро ответил, переживает ли из-за того, что не получает вызов в главную сборную Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"
"Нет, меня это не беспокоит. Очень надеюсь на игроков, которые вызываются — Луиса Энрике и Дугласа. Я отлично справляюсь с работой в клубе. Носить футболку главной сборной Бразилии — это мечта. Даст бог, если мне выпадет шанс, я им очень хорошо воспользуюсь", — приводит слова Педро "Спорт-Экспресс".

Бразильский нападающий пополнил состав "Зенита" в январе 2024 года. Ранее он вызывался в молодежную сборную Бразилии, вместе с которой дважды становился победителем чемпионата Южной Америки до 20 лет.

В текущем сезоне Педро принял участие в 19 встречах за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых записал на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи. В среду, 5 ноября "Зенит" уступил "Динамо" в первом матче 1/4 финала Кубка России со счетом 1:3. 19-летний бразилец забил единственный гол в составе санкт-петербуржцев.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится