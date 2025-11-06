"Министерство спорта занимается этим. Если они говорят, что закон будет расширяться, то мы можем только с ними согласиться. Хотелось бы, чтобы футбол не оставался в одиночестве с Fan ID. Другие виды спорта тоже надо поддерживать как-то. Так было бы логичнее", — приводит слова Газизова "Спорт-Экспресс".
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в целях безопасности вопрос с отменой Fan ID не рассматривается. Напомним, система Fan ID действует в России с 2022 года и распространяется на матчи Российской Премьер-Лиги и финал Кубка России.
"Динамо" Махачкала одержало победу над ЦСКА в первом матче 1/4 финала Кубка России. Встреча в среду, 5 ноября завершилась со счетом 1:0.
В турнирной таблице чемпионата России махачкалинское "Динамо" на данный момент занимает 12-е место. После 14-ти туров Российской Премьер-Лиги команда набрала 14 очков.
Гендиректор "Динамо" Мх: хотелось бы, чтобы футбол не оставался в одиночестве с Fan ID
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о ситуации с Fan ID в российском футболе.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала