Кубок России

Спартак
19:30
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

Црвена Звезда
20:45
ЛилльНе начат
Мидтьюлланд
20:45
СелтикНе начат
Штурм
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Динамо Загреб
20:45
СельтаНе начат
Ницца
20:45
ФрайбургНе начат
Утрехт
20:45
ПортуНе начат
Ред Булл Зальцбург
20:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Мальмё
20:45
ПанатинаикосНе начат
Базель
20:45
ФКСБНе начат
ПАОК
23:00
Янг БойзНе начат
Ференцварош
23:00
ЛудогорецНе начат
Брага
23:00
ГенкНе начат
Рейнджерс
23:00
РомаНе начат
Штутгарт
23:00
ФейеноордНе начат
Астон Вилла
23:00
Маккаби Тель-АвивНе начат
Виктория П
23:00
ФенербахчеНе начат
Болонья
23:00
БраннНе начат
Бетис
23:00
ЛионНе начат

Лига конференций УЕФА

АЕК Афины
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
Хамрун СпартансНе начат
КуПС
20:45
СлованНе начат
Спарта
20:45
РакувНе начат
Целе
20:45
ЛегияНе начат
Ноа
20:45
СигмаНе начат
Шахтер
20:45
БрейдабликНе начат
АЕК Ларнака
20:45
АбердинНе начат
Майнц
20:45
ФиорентинаНе начат
Линкольн
23:00
РиекаНе начат
Лозанна
23:00
ОмонияНе начат
Шкендия
23:00
ЯгеллонияНе начат
Райо Вальекано
23:00
ЛехНе начат
Шелбурн
23:00
ДритаНе начат
Хеккен
23:00
СтрасбургНе начат
Рапид
23:00
Университатя КрайоваНе начат
Динамо Киев
23:00
ЗриньскиНе начат
Кристал Пэлас
23:00
АЗ АлкмарНе начат

Гендиректор "Динамо" Мх: хотелось бы, чтобы футбол не оставался в одиночестве с Fan ID

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о ситуации с Fan ID в российском футболе.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Министерство спорта занимается этим. Если они говорят, что закон будет расширяться, то мы можем только с ними согласиться. Хотелось бы, чтобы футбол не оставался в одиночестве с Fan ID. Другие виды спорта тоже надо поддерживать как-то. Так было бы логичнее", — приводит слова Газизова "Спорт-Экспресс".

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в целях безопасности вопрос с отменой Fan ID не рассматривается. Напомним, система Fan ID действует в России с 2022 года и распространяется на матчи Российской Премьер-Лиги и финал Кубка России.

"Динамо" Махачкала одержало победу над ЦСКА в первом матче 1/4 финала Кубка России. Встреча в среду, 5 ноября завершилась со счетом 1:0.

В турнирной таблице чемпионата России махачкалинское "Динамо" на данный момент занимает 12-е место. После 14-ти туров Российской Премьер-Лиги команда набрала 14 очков.

