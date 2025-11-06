Аршавин: если "Спартак" хочет играть в яркий атакующий футбол, Личка подходит

"Я бы хотел, чтобы такой тренер, как Марцел, работал в России. Если "Спартак" хочет играть в яркий атакующий футбол, Личка как нельзя лучше подходит. Если он еще сможет оборону наладить, то вообще супер", — цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что Марцел Личка является одним из кандидатов на пост главного тренера московского "Спартака" в случае увольнения сербского специалиста Деяна Станковича. В России чех работал с "Оренбургом" и московским "Динамо" с августа 2020-го по май 2025 года.
Перед стартом сезона-2025/2026 Марцел Личка возглавил турецкий "Фатих Карагюмрюк". В 10 матчах под его руководством команда одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений. 31 октября чешский специалист покинул команду.
Экс-форвард "Зенита" Андрей Аршавин высказался о возможном возвращении чешского тренера Марцела Лички в Российскую Премьер-Лигу.
