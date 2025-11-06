Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
19:30
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Црвена Звезда
20:45
ЛилльНе начат
Мидтьюлланд
20:45
СелтикНе начат
Штурм
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Динамо Загреб
20:45
СельтаНе начат
Ницца
20:45
ФрайбургНе начат
Утрехт
20:45
ПортуНе начат
Ред Булл Зальцбург
20:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Мальмё
20:45
ПанатинаикосНе начат
Базель
20:45
ФКСБНе начат
ПАОК
23:00
Янг БойзНе начат
Ференцварош
23:00
ЛудогорецНе начат
Брага
23:00
ГенкНе начат
Рейнджерс
23:00
РомаНе начат
Штутгарт
23:00
ФейеноордНе начат
Астон Вилла
23:00
Маккаби Тель-АвивНе начат
Виктория П
23:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
23:00
ЛионНе начат
Болонья
23:00
БраннНе начат

Лига конференций УЕФА

АЕК Афины
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
Хамрун СпартансНе начат
КуПС
20:45
СлованНе начат
Спарта
20:45
РакувНе начат
Целе
20:45
ЛегияНе начат
Ноа
20:45
СигмаНе начат
Шахтер
20:45
БрейдабликНе начат
АЕК Ларнака
20:45
АбердинНе начат
Майнц
20:45
ФиорентинаНе начат
Линкольн
23:00
РиекаНе начат
Лозанна
23:00
ОмонияНе начат
Шкендия
23:00
ЯгеллонияНе начат
Райо Вальекано
23:00
ЛехНе начат
Шелбурн
23:00
ДритаНе начат
Хеккен
23:00
СтрасбургНе начат
Рапид
23:00
Университатя КрайоваНе начат
Динамо Киев
23:00
ЗриньскиНе начат
Кристал Пэлас
23:00
АЗ АлкмарНе начат

Непомнящий назвал футболиста, благодаря которому в мире не забывают о российском футболе

Футбольный тренер Валерий Непомнящий назвал футболиста, благодаря которому в мире не забывают о российском футболе.
Фото: ФК "Локомотив"
"Благодаря таким игрокам, как Батраков, в мире не забывают о российском футболе. Я верю, что за Алексеем, Кисляком, Глебовым и другими нашими талантами следят в Европе. О своем будущем пусть они рассуждают сами, мы им ничего не должны советовать, но это здорово, что у нас есть такие футболисты", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В ноябре национальная команда России проведет две домашние товарищеские встречи - с Перу и Чили.

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за столичный "Локомотив" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 4 результативные передачи. В 2025 году полузащитник провел 6 матчей за сборную России и отметился 2 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 23 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится