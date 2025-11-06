Тюкавин оценил шансы "Динамо" на чемпионство в РПЛ

— У вас минус 15 очков от первого места — борьба за чемпионство для вас завершена?
— Не знаю. Мы сейчас стараемся реабилитироваться за старт чемпионата. Находимся не на том месте, где бы хотелось. Но стараемся исправлять ситуацию, - цитирует Тюкавина "РБ Спорт".
После 14 сыгранных туров московское "Динамо" располагается на 8 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе. В 15 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на домашнем стадионе с тольяттинским "Акроном", который занимает 10 место в таблице с 15 баллами в своем активе.
Вчера, 5 ноября, команда Валерия Карпина одержала выездную победу над петербургским "Зенитом" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1.
Форвард "Динамо" Константин Тюкавин высказался о шансах бело-голубых на чемпионство в РПЛ.
