- Я смотрел последние два матча сборной России — против Ирана и Боливии. И у меня есть только одно слово: фантастика. Я получил настоящее удовольствие от игры России: быстрые передачи, комбинации, голы, - сказал Петрович "РБ Спорт".
14 октября на "ВТБ Арене" прошел товарищеский матч между сборной России и командой Боливии. Хозяева одержали победу со счетом 3:0. Голами отличились вингер Лечи Садулаев, атакующий полузащитник Алексей Миранчук и нападающий Иван Сергеев.
10 октября национальная команда России обыграла Иран со счетом 2:1, благодаря голам Дмитрия Воробьева и Алексея Батракова.
Главный тренер "Аль-Зафры" в восторге от игры сборной России
Главный тренер "Аль-Зафры" Желько Петрович оценил игры сборной России с Ираном и Боливией.
Фото: РФС