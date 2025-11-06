Матчи Скрыть

Кубок России

Спартак
3 - 1 3 1
ЛокомотивЗавершен

Лига Европы УЕФА

Црвена Звезда
1 - 0 1 0
Лилль2 тайм
Мидтьюлланд
3 - 1 3 1
Селтик2 тайм
Штурм
0 - 0 0 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Динамо Загреб
0 - 3 0 3
СельтаЗавершен
Ницца
1 - 3 1 3
ФрайбургЗавершен
Утрехт
1 - 1 1 1
ПортуЗавершен
Ред Булл Зальцбург
2 - 0 2 0
Гоу Эхед ИглсЗавершен
Мальмё
0 - 1 0 1
ПанатинаикосЗавершен
Базель
3 - 1 3 1
ФКСБ2 тайм
ПАОК
23:00
Янг БойзНе начат
Ференцварош
23:00
ЛудогорецНе начат
Брага
23:00
ГенкНе начат
Рейнджерс
23:00
РомаНе начат
Штутгарт
23:00
ФейеноордНе начат
Астон Вилла
23:00
Маккаби Тель-АвивНе начат
Виктория П
23:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
23:00
ЛионНе начат
Болонья
23:00
БраннНе начат

Лига конференций УЕФА

АЕК Афины
1 - 1 1 1
Шэмрок Роверс2 тайм
Самсунспор
3 - 0 3 0
Хамрун СпартансЗавершен
КуПС
3 - 1 3 1
СлованЗавершен
Спарта
0 - 0 0 0
РакувЗавершен
Целе
2 - 1 2 1
ЛегияЗавершен
Ноа
1 - 2 1 2
Сигма2 тайм
Шахтер
2 - 0 2 0
БрейдабликЗавершен
АЕК Ларнака
0 - 0 0 0
АбердинЗавершен
Майнц
2 - 1 2 1
ФиорентинаЗавершен
Линкольн
23:00
РиекаНе начат
Лозанна
23:00
ОмонияНе начат
Шкендия
23:00
ЯгеллонияНе начат
Райо Вальекано
23:00
ЛехНе начат
Шелбурн
23:00
ДритаНе начат
Хеккен
23:00
СтрасбургНе начат
Рапид
23:00
Университатя КрайоваНе начат
Динамо Киев
23:00
ЗриньскиНе начат
Кристал Пэлас
23:00
АЗ АлкмарНе начат

Главный тренер "Аль-Зафры" в восторге от игры сборной России

Главный тренер "Аль-Зафры" Желько Петрович оценил игры сборной России с Ираном и Боливией.
Фото: РФС
- Я смотрел последние два матча сборной России — против Ирана и Боливии. И у меня есть только одно слово: фантастика. Я получил настоящее удовольствие от игры России: быстрые передачи, комбинации, голы, - сказал Петрович "РБ Спорт".

14 октября на "ВТБ Арене" прошел товарищеский матч между сборной России и командой Боливии. Хозяева одержали победу со счетом 3:0. Голами отличились вингер Лечи Садулаев, атакующий полузащитник Алексей Миранчук и нападающий Иван Сергеев.

10 октября национальная команда России обыграла Иран со счетом 2:1, благодаря голам Дмитрия Воробьева и Алексея Батракова.

