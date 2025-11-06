Нападающий "Зенита" номинирован на попадание в команду года FIFA
Нападающий "Зенита" Луис Энрике номинирован на попадание в команду года от The Best FIFA.
Бразилец конкурирует с такими нападающими как Брэдли Барколя, Усман Дембеле, Дезире Дуэ (все - "ПСЖ"), Роберт Левандовски, Ламин Ямаль, Рафинья (все - "Барселона"), Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити"), Киллиан Мбаппе ("Реал Мадрид"), Криштиану Роналду "Аль-Наср", Лаутаро Мартинес ("Интер"), Александер Исак ("Ливерпуль") и Матео Ретеги ("Аль-Кадисия").
Луис Энрике присоединился к "Зениту" зимой 2025 года. Бразилец принял участие в 38 матчах, забив 3 гола и отдав 3 ассиста.