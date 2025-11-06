Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
3 - 1 3 1
ЛокомотивЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Црвена Звезда
1 - 0 1 0
Лилль2 тайм
Мидтьюлланд
3 - 1 3 1
Селтик2 тайм
Штурм
0 - 0 0 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Динамо Загреб
0 - 3 0 3
СельтаЗавершен
Ницца
1 - 3 1 3
ФрайбургЗавершен
Утрехт
1 - 1 1 1
ПортуЗавершен
Ред Булл Зальцбург
2 - 0 2 0
Гоу Эхед ИглсЗавершен
Мальмё
0 - 1 0 1
ПанатинаикосЗавершен
Базель
3 - 1 3 1
ФКСБ2 тайм
ПАОК
23:00
Янг БойзНе начат
Ференцварош
23:00
ЛудогорецНе начат
Брага
23:00
ГенкНе начат
Рейнджерс
23:00
РомаНе начат
Штутгарт
23:00
ФейеноордНе начат
Астон Вилла
23:00
Маккаби Тель-АвивНе начат
Виктория П
23:00
ФенербахчеНе начат
Болонья
23:00
БраннНе начат
Бетис
23:00
ЛионНе начат

Лига конференций УЕФА

АЕК Афины
1 - 1 1 1
Шэмрок Роверс2 тайм
Самсунспор
3 - 0 3 0
Хамрун СпартансЗавершен
КуПС
3 - 1 3 1
СлованЗавершен
Спарта
0 - 0 0 0
РакувЗавершен
Целе
2 - 1 2 1
ЛегияЗавершен
Ноа
1 - 2 1 2
Сигма2 тайм
Шахтер
2 - 0 2 0
БрейдабликЗавершен
АЕК Ларнака
0 - 0 0 0
АбердинЗавершен
Майнц
2 - 1 2 1
ФиорентинаЗавершен
Линкольн
23:00
РиекаНе начат
Лозанна
23:00
ОмонияНе начат
Шкендия
23:00
ЯгеллонияНе начат
Райо Вальекано
23:00
ЛехНе начат
Шелбурн
23:00
ДритаНе начат
Хеккен
23:00
СтрасбургНе начат
Рапид
23:00
Университатя КрайоваНе начат
Динамо Киев
23:00
ЗриньскиНе начат
Кристал Пэлас
23:00
АЗ АлкмарНе начат

Матч "Крылья Советов" - "Зенит" не состоится на стадионе самарцев - источник

Матч 15-го тура "Крылья Советов" - "Зенит" не состоится на стадионе самарцев "Солидарность Арена".
Фото: ФК "Зенит"
- Поле в Самаре в плохом состоянии — на стадионе прошли мероприятия по легкой атлетике. Завтра РПЛ направляет в Самару экспертов, которые вынесут свой вердикт. С большой долей вероятности, игра не состоится в Самаре. Если "Зенит" будет согласен на обмен матчей (эта игра в Петербурге, во втором круге в Самаре), такое решение будет принято. Если "Зенит" не будет согласен, игру перенесут на резервную дату, - сообщает "РБ Спорт"

По расписанию матч должен состояться 9 ноября в 13:00 по московскому времени.

После 14 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 3 балла.

После 14 сыгранных туров команда Магомеда Адиева занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ с 13 набранными очками.

