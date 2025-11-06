Матч "Крылья Советов" - "Зенит" не состоится на стадионе самарцев - источник

- Поле в Самаре в плохом состоянии — на стадионе прошли мероприятия по легкой атлетике. Завтра РПЛ направляет в Самару экспертов, которые вынесут свой вердикт. С большой долей вероятности, игра не состоится в Самаре. Если "Зенит" будет согласен на обмен матчей (эта игра в Петербурге, во втором круге в Самаре), такое решение будет принято. Если "Зенит" не будет согласен, игру перенесут на резервную дату, - сообщает "РБ Спорт"
По расписанию матч должен состояться 9 ноября в 13:00 по московскому времени.
После 14 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 3 балла.
После 14 сыгранных туров команда Магомеда Адиева занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ с 13 набранными очками.