Сергеев высказался о шансах "Динамо" стать чемпионом РПЛ

- Хочется как можно выше в таблице быть. Ничего, думаю, игра наладится, и все будет хорошо. Скажу так: бывало такое, что и с минус 15 очков отыгрывались и становились чемпионами, - сказал Сергеев "РБ Спорт".
После 14 сыгранных туров московское "Динамо" занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата России с 17 набранными очками. В 15 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на домашнем стадионе с тольяттинским "Акроном".
Нападающий "Динамо" Иван Сергеев оценил шансы бело-голубых стать чемпионами РПЛ.
