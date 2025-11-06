- Разовые победы — не заслуга главного тренера. Будущее Станковича? С большой вероятностью он не доработает до конца сезона в «Спартаке», — сказала Смородская "РБ Спорт".
Сегодня, 6 ноября, "Спартак" одержал победу над "Локомотивом" со счетом 3:1 в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. В составе красно-белых отличились Ливай Гарсия, Жедсон Фернандеш и Пабло Солари. За "Локомотив" гол забил Алексей Батраков, который позже не реализовал пенальти.
Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент красно-белые идут на шестом месте в РПЛ с 22 очками.
Смородская высказалась о будущем Станковича в "Спартаке"
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская заявила, что главный тренер "Спартака" Деян Станкович не доработает до конца сезона в московском клубе.
Фото: "Чемпионат"