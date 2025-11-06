Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
3 - 1 3 1
ЛокомотивЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Црвена Звезда
1 - 0 1 0
ЛилльЗавершен
Мидтьюлланд
3 - 1 3 1
СелтикЗавершен
Штурм
0 - 0 0 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Динамо Загреб
0 - 3 0 3
СельтаЗавершен
Ницца
1 - 3 1 3
ФрайбургЗавершен
Утрехт
1 - 1 1 1
ПортуЗавершен
Ред Булл Зальцбург
2 - 0 2 0
Гоу Эхед ИглсЗавершен
Мальмё
0 - 1 0 1
ПанатинаикосЗавершен
Базель
3 - 1 3 1
ФКСБЗавершен
ПАОК
4 - 0 4 0
Янг БойзЗавершен
Ференцварош
3 - 1 3 1
ЛудогорецЗавершен
Брага
3 - 4 3 4
ГенкЗавершен
Рейнджерс
0 - 2 0 2
РомаЗавершен
Штутгарт
2 - 0 2 0
ФейеноордЗавершен
Астон Вилла
2 - 0 2 0
Маккаби Тель-АвивЗавершен
Виктория П
0 - 0 0 0
ФенербахчеЗавершен
Бетис
2 - 0 2 0
ЛионЗавершен
Болонья
0 - 0 0 0
БраннЗавершен

Лига конференций УЕФА

АЕК Афины
1 - 1 1 1
Шэмрок РоверсЗавершен
Самсунспор
3 - 0 3 0
Хамрун СпартансЗавершен
КуПС
3 - 1 3 1
СлованЗавершен
Спарта
0 - 0 0 0
РакувЗавершен
Целе
2 - 1 2 1
ЛегияЗавершен
Ноа
1 - 2 1 2
СигмаЗавершен
Шахтер
2 - 0 2 0
БрейдабликЗавершен
АЕК Ларнака
0 - 0 0 0
АбердинЗавершен
Майнц
2 - 1 2 1
ФиорентинаЗавершен
Линкольн
1 - 1 1 1
РиекаЗавершен
Лозанна
1 - 1 1 1
ОмонияЗавершен
Шкендия
1 - 1 1 1
ЯгеллонияЗавершен
Райо Вальекано
3 - 2 3 2
ЛехЗавершен
Шелбурн
0 - 1 0 1
ДритаЗавершен
Хеккен
1 - 2 1 2
СтрасбургЗавершен
Рапид
0 - 1 0 1
Университатя КрайоваЗавершен
Динамо Киев
6 - 0 6 0
ЗриньскиЗавершен
Кристал Пэлас
3 - 1 3 1
АЗ АлкмарЗавершен

Смородская высказалась о будущем Станковича в "Спартаке"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская заявила, что главный тренер "Спартака" Деян Станкович не доработает до конца сезона в московском клубе.
Фото: "Чемпионат"
- Разовые победы — не заслуга главного тренера. Будущее Станковича? С большой вероятностью он не доработает до конца сезона в «Спартаке», — сказала Смородская "РБ Спорт".

Сегодня, 6 ноября, "Спартак" одержал победу над "Локомотивом" со счетом 3:1 в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. В составе красно-белых отличились Ливай Гарсия, Жедсон Фернандеш и Пабло Солари. За "Локомотив" гол забил Алексей Батраков, который позже не реализовал пенальти.

Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент красно-белые идут на шестом месте в РПЛ с 22 очками.

