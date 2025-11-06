- У меня были небольшие проблемы с левой ногой, приходилось играть через боль, с препаратами. Но сейчас всё хорошо, - сказал Маркиньос "Чемпионату".
"Спартак" одержал победу над "Локомотивом" со счетом 3:1 в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. В составе красно-белых отличились Ливай Гарсия, Жедсон Фернандеш и Пабло Солари. За "Локомотив" гол забил Алексей Батраков, который позже не реализовал пенальти.
Нападающий "Спартака" прокомментировал победу над "Локомотивом"
