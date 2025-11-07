Игрок "Спартака" рассказал, как изменился Станкович на фоне слухов об уходе

"Если честно, Деян Станкович ведёт себя также, как до этого на каждой тренировке. Никаких изменений не видел, поэтому мы тренируемся, работаем и хотим улучшать наше положение", - сказал Дмитриев в интервью "Матч ТВ".
В четверг, 6 ноября "Спартак" на своём поле обыграл "Локомотив" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счётом 3:1. В составе красно-белых дублем отметился Ливай Гарсия, и ещё один мяч забил Маркиньос. У "железнодорожников" отличился Алексей Батраков. Отметим, что ответная встреча пройдёт 26 ноября.
Следующая игра у команда Деяна Станковича будет на выезде с "Ахматом" в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт в воскресенье, 9 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
После 14 сыгранных туров чемпионата России "Спартак" занимает шестую строчку в турнирной таблице с 22 очками.
Отметим, что ранее появлялась информация о том, что спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао ищет кандидатуры для замены действующему главному тренеру Деяну Станковичу.
