Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эльче
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
22:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
22:45
РеннНе начат

Игрок "Спартака" рассказал, как изменился Станкович на фоне слухов об уходе

Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев высказался о том, как изменился главный тренер команды Деян Станкович на фоне слухов об уходе.
Фото: ФК "Спартак"
"Если честно, Деян Станкович ведёт себя также, как до этого на каждой тренировке. Никаких изменений не видел, поэтому мы тренируемся, работаем и хотим улучшать наше положение", - сказал Дмитриев в интервью "Матч ТВ".

В четверг, 6 ноября "Спартак" на своём поле обыграл "Локомотив" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счётом 3:1. В составе красно-белых дублем отметился Ливай Гарсия, и ещё один мяч забил Маркиньос. У "железнодорожников" отличился Алексей Батраков. Отметим, что ответная встреча пройдёт 26 ноября.

Следующая игра у команда Деяна Станковича будет на выезде с "Ахматом" в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт в воскресенье, 9 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

После 14 сыгранных туров чемпионата России "Спартак" занимает шестую строчку в турнирной таблице с 22 очками.

Отметим, что ранее появлялась информация о том, что спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао ищет кандидатуры для замены действующему главному тренеру Деяну Станковичу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится