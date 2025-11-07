По информации Metaraitings, посредники связывались с представителями тренера Паулу Бенту на предмет обсуждения возможной работы в "Спартаке". Сторона специалиста ответила, что на данный момент они не готовы рассмотреть предложение о работе в России.
Напомним, что ранее Паулу Бенту возглавлял такие команды, как "Спортинг", "Олимпиакос", "Крузейро", а также был главным тренером сборных Португалии, Южной Кореи и ОАЭ, которую покинул в марте 2025 года.
В текущем чемпионате "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея 22 очка после 14 встреч. Красно-белые проигрывают десять баллов лидирующему "Краснодару".
Напомним, что главный тренер "Спартака" Деян Станкович возглавил команду в июне 2024 года. В прошедшем сезоне под его руководством красно-белые заняли четвёртое место.
Следующую игру "Спартак" проведёт в гостях против "Ахмата" в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в воскресенье, 9 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Бывший тренер сборной Португалии отказался возглавить "Спартак" - источник
Бывший тренер сборной Португалии Паулу Бенту не стал рассматривать вариант работы в "Спартаке".
Фото: Getty Images