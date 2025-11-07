"Негатива от совмещения, которое препятствует работе в сборной, мы пока не видим. Если это начнёт мешать работе в сборной, мы тренеру об этом скажем", - сказал Митрофанов в интервью "Известиям".
Валерий Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. За этот период под его руководством национальная команда провела 28 игр, в которых одержала 20 побед, семь раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.
Напомним, что в ноябре сборная России сыграет две домашние товарищеские встречи. 12 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт матч против сборной Перу, а 15 ноября состоится игра против сборной Чили в Сочи.
Также в июне этого года российский специалист возглавил московское "Динамо". После 14 сыгранных туров чемпионата России бело-голубые располагаются на восьмом месте с 17 очками.
Митрофанов - о Карпине: пока не видим негатива от совмещения
Фото: официальный сайт РФС