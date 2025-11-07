"Должны быть выше. Исходя даже из последних трёх-четырёх туров. "Спартак" на выезде это "Спартак", но всё равно могли увезти три очка, Махачкалу отпустили. С "Акроном" левый пенальти и удаление. Могли брать в трёх турах девять очков", - сказал Миронов в интервью "Матч ТВ".
Алексей Миронов в текущем сезоне принял участие в 16 матчах за "Ростов" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
На данный момент "южане" занимают 11 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 15 баллов.
Следующую игру подопечные Джонатана Альбы проведут на выезде против "Сочи". Встреча пройдёт в субботу, 8 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Полузащитник "Ростова": должны быть выше в чемпионате
Полузащитник "Ростова" Алексей Миронов поделился мнением о турнирном положении команды.
Фото: ФК "Ростов"