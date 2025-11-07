"Как оцениваю игру Ильи Помазуна и эпизод с пенальти? Это был очень важный момент в игре. Возможно, ключевой. Очень высоко оцениваю игру Ильи и в матче в целом, и в эпизоде с пенальти. Я счастлив за команду. Это хорошая победа", - сказал Гарсия в интервью Metaraitings.
Вчера, 6 ноября "Спартак" на своём поле выиграл у "Локомотива" со счётом 3:1. На 81-й минуте игры Илья Помазун отбил удар полузащитника "железнодорожников" Алексея Батракова. В составе красно-белых дубль оформил нападающий Ливай Гарсия, а ещё один мяч забил полузащитник Маркиньос.
Ответная игра четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России между "Локомотивом" и "Спартаком" пройдёт 26 ноября.
Следующий матч красно-белые проведут в рамках 15-го тура чемпионата России против "Ахмата" в Грозном. Матч состоится в воскресенье, 9 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Форвард "Спартака" назвал ключевой эпизод игры с "Локомотивом"
Фото: ФК "Спартак" Москва