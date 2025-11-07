Романов может стать исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" - источник

По информации Metaraitings, назначение Вадима Романова может случится, если "Спартаку" в скором времени не удастся договориться с новым главным тренером. Сообщается, что в Грозный на матч 15-го тура чемпионата России против "Ахмата" Деян Станкович отправится вместе с командой. Также отмечается, что вероятность прихода Луиса Гарсии минимальная.
Вадим Романов работает в системе "Спартака" с 2020 года. Ранее тренер возглавлял академию Фёдора Черенкова, был старшим тренером юношеских команд, с лета 2024 года входит в тренерский штаб основной команды красно-белых.
Деян Станкович возглавляет "Спартак" с лета 2024 года. В прошедшем сезоне под его руководством команда стала четвёртой в чемпионате страны.
Напомним, что после 14 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги "Спартак" занимает шестую строчку в турнирной таблице с 22 очками, отставая от лидирующего "Краснодара" на десять баллов.
Встреча красно-белых с "Ахматом" состоится в воскресенье, 9 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
