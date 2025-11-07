"Нам тяжелее из-за того, что к нам уже привыкли. В прошлом сезоне, во втором туре мы играли с "Краснодаром". Тогда соперник не понимал, что мы из себя представляем, и немножко недооценивал нас. Сейчас все знают, что с нами будет тяжело. Поэтому настраиваются на то, что все 90 минут мы будем биться до последнего", - сказал Сундуков в интервью Metaraitings.
После 14 сыгранных туров махачкалинское "Динамо" занимает 12 место в турнирной таблице, имея в своём активе 14 очков.
Темиркан Сундуков в этом сезоне принял участие в составе махачкалинцев в 19 встречах, отметился одним забитым мячом и отдал одну голевую передачу.
Следующий матч команда Хасанби Биджиева проведёт против ЦСКА на своём поле. Игра состоится в субботу, 8 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Защитник "Динамо" Мх: нам тяжелее в РПЛ из-за того, что к нам уже привыкли
Защитник махачкалинского "Динамо" Темиркан Сундуков высказался о результатах команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала