Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эльче
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
22:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
22:45
РеннНе начат

Канчельскис: Станковичу нужно дать доработать в "Спартаке" до конца сезона

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что главному тренеру "Спартака" Деяну Станковичу нужно дать возможность доработать до конца сезона.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"В данной ситуации пусть доработает. Придёт новый тренер, у него будет новое видение. Он ничего не изменит. Я, конечно, не руководитель, но моё мнение, что нужно дать ему доработать, как бы там ни было. Придёт новый тренер: ни лучше, ни хуже не станет", - сказал Канчельскис в интервью "Матч ТВ".

Деян Станкович возглавляет "Спартак" с июня 2024 года. В прошедшем сезоне под его руководство команда заняла четвёртое место в чемпионате страны. Сейчас после 14 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги красно-белые находятся на шестой позиции с 22 набранными баллами. Действующий контракт сербского специалиста со "Спартаком" рассчитан до лета 2027 года.

Следующую игру подопечные Деяна Станковича проведут на выезде против "Ахмата". Матч пройдёт в воскресенье, 9 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится