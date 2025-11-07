"В данной ситуации пусть доработает. Придёт новый тренер, у него будет новое видение. Он ничего не изменит. Я, конечно, не руководитель, но моё мнение, что нужно дать ему доработать, как бы там ни было. Придёт новый тренер: ни лучше, ни хуже не станет", - сказал Канчельскис в интервью "Матч ТВ".
Деян Станкович возглавляет "Спартак" с июня 2024 года. В прошедшем сезоне под его руководство команда заняла четвёртое место в чемпионате страны. Сейчас после 14 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги красно-белые находятся на шестой позиции с 22 набранными баллами. Действующий контракт сербского специалиста со "Спартаком" рассчитан до лета 2027 года.
Следующую игру подопечные Деяна Станковича проведут на выезде против "Ахмата". Матч пройдёт в воскресенье, 9 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Канчельскис: Станковичу нужно дать доработать в "Спартаке" до конца сезона
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что главному тренеру "Спартака" Деяну Станковичу нужно дать возможность доработать до конца сезона.
Фото: ФК "Спартак" Москва