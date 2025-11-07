Матчи Скрыть

В РФС рассказали, где сборная России планирует сыграть в июне

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал, где сборная России может провести июньские товарищеские матчи.
Фото: официальный сайт РФС
"Про Канаду и США мы не думали, скорее всего, это будет Латинская Америка. Туда есть смысл ехать и играть только с участника чемпионата мира", - приводит слова Митрофанова "Матч ТВ".

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных международных турнирах с февраля 2022 года.

На данный момент подопечные Валерия Карпина играют только товарищеские встречи. В октябре были обыграны Иран (2:1) и Боливия (3:0). В ноябре сыграют против Перу в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и против Чили в Сочи на стадионе "Фишт".

Ранее в СМИ сообщалось, что сборная России может сыграть на выезде в июне с участниками чемпионата мира 2026 года.

