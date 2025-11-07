Легионер "Спартака" заявил, что хотел бы в будущем передвигаться по Москве на метро

— Ты мог бы на постоянной основе ездить в метро?
— На данный момент нет. Надеюсь в будущем! Но сейчас мне нужно получше изучить город, - приводит слова Ву "СЭ".
Ранее пресс-служба московского "Спартака" опубликовала фотографии футболистов красно-белых, которые проехались на метро, вспомнив поездку игроков столичного клуба 19-летней давности. В числе футболистов нынешнего состава, которые проехались на метро, был и Кристофер Ву.
В нынешнем сезоне Кристофер Ву провел за красно-белых во всех турнирах 8 матчей, в прошлом сезоне камерунец выступал за французский "Ренн".
Фото: ФК "Спартак"