Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эльче
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
22:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
22:45
РеннНе начат

Легионер "Спартака" заявил, что хотел бы в будущем передвигаться по Москве на метро

Защитник "Спартака" Кристофер Ву высказался о московском метро.
Фото: ФК "Спартак"
— Ты мог бы на постоянной основе ездить в метро?

— На данный момент нет. Надеюсь в будущем! Но сейчас мне нужно получше изучить город, - приводит слова Ву "СЭ".

Ранее пресс-служба московского "Спартака" опубликовала фотографии футболистов красно-белых, которые проехались на метро, вспомнив поездку игроков столичного клуба 19-летней давности. В числе футболистов нынешнего состава, которые проехались на метро, был и Кристофер Ву.

В нынешнем сезоне Кристофер Ву провел за красно-белых во всех турнирах 8 матчей, в прошлом сезоне камерунец выступал за французский "Ренн".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится