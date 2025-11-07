Матчи Скрыть

Генсек РФС: после снятия санкций со сборной совмещение Карпина будет невозможно

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в случае возвращения сборной России на международную арену Валерий Карпин не сможет совмещать два поста главного тренера.
Фото: ФК "Динамо"
"Так как заранее договаривались с Валерием Георгиевичем и "Динамо", что после снятия санкций со сборной совмещение будет невозможно... Даже речи не было о том, что есть что-то более важное, чем сборная", - цитирует Митрофанова "Известия".

Летом текущего года московское "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера, специалист продолжает занимать аналогичный пост в сборной России.

Напомним, что Валерий Карпин является главным тренером национальной команды страны с 2021 года, а с 2022 года сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. В ноябре сборная России проведет две домашние товарищеские встречи - с Перу и Чили.

