"Так как заранее договаривались с Валерием Георгиевичем и "Динамо", что после снятия санкций со сборной совмещение будет невозможно... Даже речи не было о том, что есть что-то более важное, чем сборная", - цитирует Митрофанова "Известия".
Летом текущего года московское "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера, специалист продолжает занимать аналогичный пост в сборной России.
Напомним, что Валерий Карпин является главным тренером национальной команды страны с 2021 года, а с 2022 года сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. В ноябре сборная России проведет две домашние товарищеские встречи - с Перу и Чили.
Генсек РФС: после снятия санкций со сборной совмещение Карпина будет невозможно
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в случае возвращения сборной России на международную арену Валерий Карпин не сможет совмещать два поста главного тренера.
