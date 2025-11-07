Матчи Скрыть

Эльче
23:00
Реал СосьедадНе начат

Пиза
22:45
КремонезеНе начат

Вердер
22:30
ВольфсбургНе начат

Париж
22:45
РеннНе начат

Булыкин рассказал, когда "Спартаку" следует уволить Станковича

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможной отставке Деяна Станковича с поста главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Здесь всё зависит от того, как команда идет. Если команда сейчас проиграет, то, чтобы встряхнуть игроков, приходит новый тренер, и все футболисты начинают по?новому себя показывать главному тренеру, поэтому здесь всё зависит от результатов и от того, есть ли новый тренер, и готов ли он приступить сразу же к работе. Но я думаю, что самое оптимальное — это когда "Спартак" будет проигрывать", - цитирует Булыкина "Матч ТВ".

Вчера, 6 ноября, московский "Спартак" одержал домашнюю победу над столичным "Локомотивом" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1. После матча главный тренер красно-белых Деян Станкович заявил, что готов к отставке и устал от давления, которое оказывается на команду.

Напомним, что сербский специалист работает в московском клубе с лета 2024 года, контракт Станковича со "Спартаком" рассчитан до конца сезона-2026/2027. После 14 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на 10 баллов.

