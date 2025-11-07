Матчи Скрыть

Матч 15 тура РПЛ "Крылья Советов" - "Зенит" не будет перенесен из Самары - источник

Матч 15 тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Зенит" состоится в Самаре.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации источника, матч 15 тура Российской Премьер-Лиги "Крылья Советов" - "Зенит" состоится в Самаре и не будет перенесен на другой стадион.

Вчера, 6 ноября, сообщалось, что встреча может быть перенесена из-за плохого состояния газона на домашнем стадионе самарского клуба.

Встреча команд состоится в воскресенье, 9 ноября, в 13:00 по московскому времени. После 14 сыгранных туров петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками, самарцы располагаются на 13 строчке с 13 баллами в своем активе.

Источник: "Матч ТВ".

