Стало известно решение КДК РФС по делу "Химок" и Туфана Садыгова

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решении комитета по делу подмосковных "Химок" и Туфана Садыгова.
Фото: GETTY IMAGES
"За неисполнение более шести месяцев финансовых обязательств перед ФИФА пожизненно запретить Садыгову осуществлять любую связанную с футболом деятельность", - цитирует Григорьянца "Матч ТВ".

Напомним, что по итогам прошлого сезона подмосковные "Химки" заняли 12 место в турнирной таблице чемпионата России и сохранили место в Российской Премьер-Лиге. Клуб не смог пройти лицензирование из-за финансовых проблем - сообщалось, что футболисты и персонал не получали зарплату на протяжении полугода.

Летом текущего года сообщалось, что бизнесмен Туфан Садыгов, спонсировавший "Химки", приобрел контрольный пакет акций турецкого клуба "Серик Беледиеспор".

