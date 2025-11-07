Стало известно решение КДК РФС по делу "Химок" и Туфана Садыгова

"За неисполнение более шести месяцев финансовых обязательств перед ФИФА пожизненно запретить Садыгову осуществлять любую связанную с футболом деятельность", - цитирует Григорьянца "Матч ТВ".
Напомним, что по итогам прошлого сезона подмосковные "Химки" заняли 12 место в турнирной таблице чемпионата России и сохранили место в Российской Премьер-Лиге. Клуб не смог пройти лицензирование из-за финансовых проблем - сообщалось, что футболисты и персонал не получали зарплату на протяжении полугода.
Летом текущего года сообщалось, что бизнесмен Туфан Садыгов, спонсировавший "Химки", приобрел контрольный пакет акций турецкого клуба "Серик Беледиеспор".
Фото: GETTY IMAGES