В "Акроне" рассказали, будет ли Дзюба готов к матчу с "Динамо"

"Сможет ли Дзюба сыграть с "Динамо"? Не отвечу. Артем тренируется, концентрируется. Он горит желанием", - передает слова Клюшева "СЭ".
Матч "Динамо" и "Акрона" откроет программу 15-го тура РПЛ завтра, 8 ноября. Игра пройдет в Москве на стадионе "ВТБ Арена" и начнется в 14:00 по московскому времени.
Напомним, нападающий тольяттинцев Артем Дзюба получил повреждение и пропустил игру прошлого тура чемпионата России против "Ростова" (1:0).
Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев высказался о состоянии здоровья нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"