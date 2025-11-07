Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эльче
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
22:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
22:45
РеннНе начат

В "Акроне" рассказали, будет ли Дзюба готов к матчу с "Динамо"

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев высказался о состоянии здоровья нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Сможет ли Дзюба сыграть с "Динамо"? Не отвечу. Артем тренируется, концентрируется. Он горит желанием", - передает слова Клюшева "СЭ".

Матч "Динамо" и "Акрона" откроет программу 15-го тура РПЛ завтра, 8 ноября. Игра пройдет в Москве на стадионе "ВТБ Арена" и начнется в 14:00 по московскому времени.

Напомним, нападающий тольяттинцев Артем Дзюба получил повреждение и пропустил игру прошлого тура чемпионата России против "Ростова" (1:0).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится