Денисов рассказал, что нужно "Спартаку", чтобы провести успешный отрезок перед зимней паузой

"У нас осталась одна игра до паузы на матчи сборной. Не хочется забегать вперед, просто осталась одна игра. Чтобы успешно провести остаток перед зимней паузой, нужно хорошо тренироваться", - цитирует Денисова "Чемпионат".
Московский "Спартак" набрал 22 очка по итогам 14 сыгранных туров и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые отстают от лидирующего в чемпионате "Краснодара" на десять баллов.
В это воскресенье, 9 ноября, спартаковцы сыграют на выезде против "Ахмата" в рамках 15-го тура РПЛ. Игра пройдет в Грозном на "Ахмат Арене" и начнется в 17:30 по московскому времени.
Фото: ФК "Спартак"