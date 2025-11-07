Матчи Скрыть

Денисов рассказал, что нужно "Спартаку", чтобы провести успешный отрезок перед зимней паузой

Защитник "Спартака" Даниил Денисов заявил, что красно-белым необъодимо хорошо тренироваться.
Фото: ФК "Спартак"
"У нас осталась одна игра до паузы на матчи сборной. Не хочется забегать вперед, просто осталась одна игра. Чтобы успешно провести остаток перед зимней паузой, нужно хорошо тренироваться", - цитирует Денисова "Чемпионат".

Московский "Спартак" набрал 22 очка по итогам 14 сыгранных туров и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые отстают от лидирующего в чемпионате "Краснодара" на десять баллов.

В это воскресенье, 9 ноября, спартаковцы сыграют на выезде против "Ахмата" в рамках 15-го тура РПЛ. Игра пройдет в Грозном на "Ахмат Арене" и начнется в 17:30 по московскому времени.

