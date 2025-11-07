- Конечно, Дивеев готов сыграть за сборную. Он отыграл полный матч с "Пари НН". Прерогатива тренера — определять, сколько давать времени тому или иному игроку, но Игорь готов играть все 90 минут. За сборную или клуб — без разницы. Его готовность позволяет играть весь матч без проблем.
Сегодня, 7 ноября, стал известен окончательный состав сборной России на ноябрьские сборы. Всего в список тренерского штаба вошли 30 игроков, в число которых попал и центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев. Напомним, в ноябре российская национальная команда сыграет товарищеские матчи против сборных Перу и Чили.
В этом сезоне Дивеев провел в составе "армейцев" 14 матчей во всех турнирах и отличился тремя забитыми мячами.
Источник: "Чемпионат"
Агент Дивеева рассказал, готов ли физически защитник к матчам за сборную России
Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин оценил готовность своего клиента сыграть в составе сборной России.
Фото: сборная России