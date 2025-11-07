"Очень рад оказаться среди лучших в мире, но я верю, что это результат моей работы, результат моей самоотдачи на ежедневных тренировках здесь, в "Зените". Поэтому я очень рад оказаться среди лучших. Теперь нужно продолжать с той же сосредоточенностью, с тем же энтузиазмом, чтобы выиграть больше таких наград", - сказал Энрике 365scores.
Луис Энрике стал игроком петербургского "Зенита" в январе 2025 года. Всего за клуб правый вингер провел 28 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Соглашение с футболистом действует до конца декабря 2028 года.
На данный момент "Зенит" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 14-ти встречах. Сине-бело-голубые одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.
Игрок "Зенита" Энрике высказался о попадании в число номинантов в команду года FIFA
Футболист "Зенита" Луис Энрике прокомментировал включение в список претендентов на попадание в символическую сборную года по версии Международной федерации футбола.
Фото: ФК "Зенит"