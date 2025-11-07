"Это решение я принял вместе с семьёй и женой. Мы приехали сюда, потому что знали, что это очень хорошая лига с высокой посещаемостью. И клуб всегда доходит до решающих стадий турниров и выигрывает их. Когда я был в Бразилии, видел, как "Зенит" занял первое место в чемпионате. А ещё потому, что здесь много бразильцев", - сказал Энрике 365scores.
Луис Энрике перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Ботафого" в январе 2025 года. Всего за клуб правый вингер провел 28 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Соглашение с футболистом действует до конца 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
На данный момент "Зенит" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 14-ти встречах. Следующий матч клуба пройдет 9 ноября против "Крыльев Советов" в рамках РПЛ.
Луис Энрике рассказал, почему принял решение о переходе в "Зенит"
Фото: ФК "Зенит"