Гендиректор "Динамо" высказался о критике Карпина со стороны болельщиков

"Болельщики неравнодушны к тому, что происходит. Их эмоции связаны с результатом команды. Формы выражения эмоций у всех разные, как и степень ответственности. Болельщики вместе с командой переживают за ее будущее. И мы переживаем не меньше. В клубе и в тренерском штабе все хотят, чтобы результат и качество игры улучшились", - сказал Пивоваров в интервью "РБ Спорт".
Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в начале июля 2025 года. Под руководством российского специалиста команда провела 21 матч, одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Соглашение с Карпиным действует до конца июня 2028 года.
На данный момент "Динамо" занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 14-ти встречах. Следующий матч клуба пройдет завтра, 8 ноября, против "Акрона" в рамках РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"