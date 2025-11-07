"Можно ли говорить о том, что задача на сезон - выиграть трофей - касается теперь только Кубка России? У нас будет заседание совета директоров. Компетентный орган примет решение - подтверждать задачу или менять ее, и определит стратегию на следующий период", - сказал Пивоваров "РБ Спорт".
На данный момент "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 14-ти встречах. Команда одержала 4 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений в лиге.
В первом матче 1/4 финала Кубка России бело-голубые одержали победу над "Зенитом" со счетом 3:1.
Следующий матч подопечных Валерия Карпина пройдет завтра, 8 ноября, против "Акрона" в рамках РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Гендиректор "Динамо" высказался о задачах клуба на текущий сезон
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров сообщил о предстоящем заседании совета директоров клуба, на котором будет пересмотрена стратегия команды на сезон.
Фото: ФК "Динамо"