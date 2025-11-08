Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
1 - 2 1 2
АкронЗавершен
Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЦСКАЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
РубинЗавершен
Сочи
19:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Родина
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
КАМАЗ
2 - 3 2 3
Волга УлЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
2 - 2 2 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Эвертон
1 - 0 1 0
Фулхэм1 тайм
Вест Хэм
1 - 1 1 1
Бернли1 тайм
Сандерленд
20:30
АрсеналНе начат
Челси
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
1 - 0 1 0
АлавесЗавершен
Севилья
0 - 0 0 0
Осасуна1 тайм
Атлетико
20:30
ЛевантеНе начат
Эспаньол
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
0 - 0 0 0
ВеронаЗавершен
Комо
0 - 0 0 0
Кальяри2 тайм
Ювентус
20:00
ТориноНе начат
Парма
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
1 - 1 1 1
Бавария2 тайм
Хоффенхайм
2 - 1 2 1
РБ Лейпциг2 тайм
Гамбург
0 - 1 0 1
Боруссия Д2 тайм
Байер
6 - 0 6 0
Хайденхайм2 тайм
Боруссия М
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
19:00
БрестНе начат
Гавр
21:00
НантНе начат
Монако
23:05
ЛансНе начат

Экс-защитник "Локомотива": верю в победу "железнодорожников" в РПЛ

Бывший защитник "Локомотива" Виталий Денисов оценил шансы "железнодорожников" на победу в чемпионате России.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"Команда хорошо играет в атаке. Естественно, все хотят довести все компоненты своей игры до идеала. "Локомотив" выглядит неплохо, но зимой ему надо будет поработать над обороной. Команда борется за чемпионство. Я верю в победу "Локомотива" в РПЛ с Галактионовым. Ему хочется привести клуб к "золоту" чемпионата", - сказал Денисов в интервью Metaraitings.

На данный момент "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 27 очков.

Следующую игру "железнодорожники" проведут на своём поле против "Оренбурга" в рамках 15-го тура РПЛ. Встреча пройдёт в воскресенье, 9 ноября и начнётся в 15:15 по московскому времени.

Напомним, что в прошедшем сезоне красно-зелёные заняли шестое место в Российской Премьер-Лиге. Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов возглавляет команду с ноября 2022 года. Ранее российский специалист работал с молодёжной сборной России, "Ахматом" и "Пари НН".

