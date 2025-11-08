"Команда хорошо играет в атаке. Естественно, все хотят довести все компоненты своей игры до идеала. "Локомотив" выглядит неплохо, но зимой ему надо будет поработать над обороной. Команда борется за чемпионство. Я верю в победу "Локомотива" в РПЛ с Галактионовым. Ему хочется привести клуб к "золоту" чемпионата", - сказал Денисов в интервью Metaraitings.
На данный момент "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 27 очков.
Следующую игру "железнодорожники" проведут на своём поле против "Оренбурга" в рамках 15-го тура РПЛ. Встреча пройдёт в воскресенье, 9 ноября и начнётся в 15:15 по московскому времени.
Напомним, что в прошедшем сезоне красно-зелёные заняли шестое место в Российской Премьер-Лиге. Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов возглавляет команду с ноября 2022 года. Ранее российский специалист работал с молодёжной сборной России, "Ахматом" и "Пари НН".
Экс-защитник "Локомотива": верю в победу "железнодорожников" в РПЛ
Бывший защитник "Локомотива" Виталий Денисов оценил шансы "железнодорожников" на победу в чемпионате России.
Фото: ФК "Локомотив" Москва