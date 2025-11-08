Червиченко: боюсь, что над Карпиным сгущаются тучи, не хотелось бы такого

- Боюсь, что над Карпиным сгущаются тучи. "Акрону" проигрывать никак нельзя. Тут просто есть риск, что он может вспылить и сам заявление написать. Скажет, вот, мол, сами тогда работайте. Я этого не исключаю. Не хотелось бы такого, но Валера - человек эмоциональный.
Конечно, "Динамо" совершает немало ошибок в обороне. Им бы тренера по защите пригласить.
Алина Гущина, Rusfootball.info
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал Rusfootball.info поражение "Динамо" от "Акрона" в 15 туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"