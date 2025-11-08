"Хочу к жене и дочке". Карпин - об эмоциональном состоянии после 15 туров

— Какое у вас эмоциональное состояние после 15 туров? Станкович сказал, что устал. У вас есть усталость?
— Я к жене и дочке тоже хочу. А по поводу усталости… она проходит после матчей, когда начинаешь тренироваться. Я про психологическую усталость. Понятно, что это гложет и меня, и команду. Если бы играли плохо, безобразно, было бы все понятно… Но играешь неплохо, а пропускаешь "дешевые" голы практически в каждой игре, сами себе, и это давит, - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Ранее главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович заявил об эмоциональной усталости а также о готовности к отставке. Сербский специалист работает в клубе с 2024 года, его контракт рассчитан до лета 2027 года.
Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" летом текущего года, специалист продолжает занимать аналогичную должность в сборной России. Напомним, что в феврале 2025 года Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".
Сегодня, 8 ноября, столичное "Динамо" на домашнем стадионе уступило тольяттинскому "Акрону" в 15 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Благодаря этой победе тольяттинцы обошли бело-голубых в турнирной таблице российского чемпионата и поднялись на 8 строчку, команда Валерия Карпина располагается на 9 месте с 17 баллами в своем активе.
