"Это выбор самого игрока о продолжении своей карьеры. Но я бы на его месте пока не спешил ехать в "Монако". Алексею нужно играть. Он не будет развиваться, если его приглашают не в роли основного игрока. Батракову стоит потерпеть ещё годик. Я даже не могу представить, какая роль будет у Батракова во Франции. В "Локомотиве" он основной футболист", - сказал Непомнящий "Советскому спорту".
Ранее в СМИ сообщалось, что Алексеем Батраковым интересуется французский "Монако". Клуб готов заплатить за игрока 20 миллионов евро.
Атакующий полузащитник является воспитанником московского "Локомотива". Всего за основной состав клуба 20-летний футболист провел 62 матча, забил 29 голов и отдал 14 голевых передач. Соглашение с игроком действует до конца сезона-2028/2029. Трансферная стоимость Батракова по версии сайта Transfermarkt составляет 23 миллиона евро.
Непомнящий рассказал, стоит ли Батракову переходить в "Монако"
Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий высказал мнение о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова во французский "Монако".
Фото: ФК "Локомотив"