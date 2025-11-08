Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
1 - 2 1 2
АкронЗавершен
Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЦСКАЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
РубинЗавершен
Сочи
0 - 1 0 1
РостовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Родина
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
КАМАЗ
2 - 3 2 3
Волга УлЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
2 - 2 2 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Эвертон
2 - 0 2 0
ФулхэмЗавершен
Вест Хэм
3 - 2 3 2
БернлиЗавершен
Сандерленд
1 - 1 1 1
Арсенал2 тайм
Челси
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
1 - 0 1 0
АлавесЗавершен
Севилья
1 - 0 1 0
ОсасунаЗавершен
Атлетико
2 - 1 2 1
Леванте2 тайм
Эспаньол
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
0 - 0 0 0
ВеронаЗавершен
Комо
0 - 0 0 0
КальяриЗавершен
Ювентус
0 - 0 0 0
ТориноЗавершен
Парма
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
2 - 2 2 2
БаварияЗавершен
Хоффенхайм
3 - 1 3 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Гамбург
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Байер
6 - 0 6 0
ХайденхаймЗавершен
Боруссия М
3 - 0 3 0
Кельн2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
3 - 0 3 0
БрестЗавершен
Гавр
0 - 1 0 1
Нант1 тайм
Монако
23:05
ЛансНе начат

Непомнящий рассказал, стоит ли Батракову переходить в "Монако"

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий высказал мнение о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова во французский "Монако".
Фото: ФК "Локомотив"
"Это выбор самого игрока о продолжении своей карьеры. Но я бы на его месте пока не спешил ехать в "Монако". Алексею нужно играть. Он не будет развиваться, если его приглашают не в роли основного игрока. Батракову стоит потерпеть ещё годик. Я даже не могу представить, какая роль будет у Батракова во Франции. В "Локомотиве" он основной футболист", - сказал Непомнящий "Советскому спорту".

Ранее в СМИ сообщалось, что Алексеем Батраковым интересуется французский "Монако". Клуб готов заплатить за игрока 20 миллионов евро.

Атакующий полузащитник является воспитанником московского "Локомотива". Всего за основной состав клуба 20-летний футболист провел 62 матча, забил 29 голов и отдал 14 голевых передач. Соглашение с игроком действует до конца сезона-2028/2029. Трансферная стоимость Батракова по версии сайта Transfermarkt составляет 23 миллиона евро.

