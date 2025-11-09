Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Зенит1 тайм
Локомотив
15:15
ОренбургНе начат
Ахмат
17:30
СпартакНе начат
Балтика
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 2 0 2
УралЗавершен
Енисей
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен
Ротор
16:00
ШинникНе начат
Торпедо
16:00
СоколНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
17:00
БрайтонНе начат
Астон Вилла
17:00
БорнмутНе начат
Ноттингем Форест
17:00
ЛидсНе начат
Брентфорд
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
16:00
ОвьедоНе начат
Райо Вальекано
18:15
Реал МадридНе начат
Валенсия
20:30
БетисНе начат
Мальорка
20:30
ХетафеНе начат
Сельта
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Аталанта
14:30
СассуолоНе начат
Болонья
17:00
НаполиНе начат
Дженоа
17:00
ФиорентинаНе начат
Рома
20:00
УдинезеНе начат
Интер
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Штутгарт
19:30
АугсбургНе начат
Айнтрахт
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
17:00
ТулузаНе начат
Метц
19:15
НиццаНе начат
Страсбург
19:15
ЛилльНе начат
Анже
19:15
ОсерНе начат
Лион
22:45
ПСЖНе начат

"Крылья" находятся в тяжелом положении". Адиев - перед игрой с "Зенитом"

Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев поделился ожиданиями от матча 15-го тура с "Зенитом" в Самаре.
Фото: ФК "Крылья Советов" ВКонтакте
"Всегда приятно возвращаться на родной стадион. Нам как никогда необходима поддержка наших болельщиков, команда находится в тяжелом положении. Наши стены в какой-то мере должны нам помочь. Я поле еще, если честно, не видел, но мои помощники смотрели и говорят, что оно будет довольно?таки тяжелое", - цитирует Адиева "Матч ТВ".

"Крылья Советов" примут на стадионе "Солидарность Самара Арена" санкт-петербургский "Зенит" в 15-м туре РПЛ. Ранее сообщалось, что игра могла быть перенесена из-за плохого состояния поля на стадионе в Самаре.

После 14 проведенных матчей "Крылья Советов" располагаются на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в зоне переходных матчей. "Зенит" занимает третье место с 29 очками. Отставание от лидирующего ЦСКА при игре в запасе составляет четыре очка.

