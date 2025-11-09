"Крылья" находятся в тяжелом положении". Адиев - перед игрой с "Зенитом"

"Всегда приятно возвращаться на родной стадион. Нам как никогда необходима поддержка наших болельщиков, команда находится в тяжелом положении. Наши стены в какой-то мере должны нам помочь. Я поле еще, если честно, не видел, но мои помощники смотрели и говорят, что оно будет довольно?таки тяжелое", - цитирует Адиева "Матч ТВ".
"Крылья Советов" примут на стадионе "Солидарность Самара Арена" санкт-петербургский "Зенит" в 15-м туре РПЛ. Ранее сообщалось, что игра могла быть перенесена из-за плохого состояния поля на стадионе в Самаре.
После 14 проведенных матчей "Крылья Советов" располагаются на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в зоне переходных матчей. "Зенит" занимает третье место с 29 очками. Отставание от лидирующего ЦСКА при игре в запасе составляет четыре очка.