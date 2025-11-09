Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Крылья Советов
0 - 0 0 0
Зенит1 тайм
Локомотив
15:15
ОренбургНе начат
Ахмат
17:30
СпартакНе начат
Балтика
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

СКА-Хабаровск
0 - 2 0 2
УралЗавершен
Енисей
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен
Ротор
16:00
ШинникНе начат
Торпедо
16:00
СоколНе начат

Английская премьер-лига

Кристал Пэлас
17:00
БрайтонНе начат
Астон Вилла
17:00
БорнмутНе начат
Ноттингем Форест
17:00
ЛидсНе начат
Брентфорд
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Атлетик
16:00
ОвьедоНе начат
Райо Вальекано
18:15
Реал МадридНе начат
Валенсия
20:30
БетисНе начат
Мальорка
20:30
ХетафеНе начат
Сельта
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Аталанта
14:30
СассуолоНе начат
Болонья
17:00
НаполиНе начат
Дженоа
17:00
ФиорентинаНе начат
Рома
20:00
УдинезеНе начат
Интер
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Фрайбург
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Штутгарт
19:30
АугсбургНе начат
Айнтрахт
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Лорьян
17:00
ТулузаНе начат
Метц
19:15
НиццаНе начат
Страсбург
19:15
ЛилльНе начат
Анже
19:15
ОсерНе начат
Лион
22:45
ПСЖНе начат

Сёмин: Карпину надо поправлять дела, "Динамо" в состоянии бороться за чемпионство

Российский тренер Юрий Семин высказался о положении главного тренера "Динамо" Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо" ВКонтакте
"У любого тренера так: есть очки - положение в клубе твёрдое, мало очков - есть недовольство болельщиков, положение шаткое. Надо торопиться, поправлять дела "Динамо". Карпину необходимо производить какие-то изменения, чтобы ситуация менялась в лучшую сторону. У "Динамо" хороший состав, они в состоянии бороться за чемпионство", - цитирует Семина "Чемпионат".

Валерий Карпин возглавляет московское "Динамо" с лета 2025 года. Специалист совмещает работу в клубе с тренерской деятельностью во главе сборной России. После 15 проведенных матчей в активе бело-голубых 17 набранных очков. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

В первом матче после паузы на сборные московское "Динамо" примет на своем поле "Динамо" из Махачкалы. Матч 16-го тура пройдёт в воскресенье, 23 ноября. Далее в оставшихся до конца календарного года турах подопечные Карпина сыграют с "Ахматом" (30 ноября) и с московским "Спартаком" (6 декабря).

