Сёмин: Карпину надо поправлять дела, "Динамо" в состоянии бороться за чемпионство

"У любого тренера так: есть очки - положение в клубе твёрдое, мало очков - есть недовольство болельщиков, положение шаткое. Надо торопиться, поправлять дела "Динамо". Карпину необходимо производить какие-то изменения, чтобы ситуация менялась в лучшую сторону. У "Динамо" хороший состав, они в состоянии бороться за чемпионство", - цитирует Семина "Чемпионат".
Валерий Карпин возглавляет московское "Динамо" с лета 2025 года. Специалист совмещает работу в клубе с тренерской деятельностью во главе сборной России. После 15 проведенных матчей в активе бело-голубых 17 набранных очков. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
В первом матче после паузы на сборные московское "Динамо" примет на своем поле "Динамо" из Махачкалы. Матч 16-го тура пройдёт в воскресенье, 23 ноября. Далее в оставшихся до конца календарного года турах подопечные Карпина сыграют с "Ахматом" (30 ноября) и с московским "Спартаком" (6 декабря).
Российский тренер Юрий Семин высказался о положении главного тренера "Динамо" Валерия Карпина.
