"Как вы заметили, все новости о Батракове почему?то появляются в преддверии наших матчей. Как мы уже не раз говорили, никаких переговоров по трансферу Батракова куда-либо не ведётся, поскольку это не предусмотрено его контрактом", - завил Нагорных "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что клуб французской Лиги 1 обращался к железнодорожникам по трансферу российского футболиста. По данным СМИ, французы готовы были предложить за Батракова 20 млн евро. Отмечалось, что официального предложения по трансферу не поступало.
В текущем сезоне Алексей Батраков принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги в составе "Локомотива". В его активе 10 забитых мячей и четыре результативные передачи. Ещё три гола 20-летний полузащитник записал на свой счёт в пяти матчах Кубка России.
В "Локомотиве" ответили на слухи об интересе "Монако" к Батракову
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника Алексея Батракова в "Монако".
Фото: официальный сайт "Локомотива"